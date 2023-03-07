Enkazdan sağ kurtarılan Sude'den acı haber

Çiftle 2 kızları 18 gün süren tedavi sonrası taburcu edildi ancak enkazdan çıkarılan büyük kızları Sude Lal Öcal'dan ise haber alınamadı.

DNA TESTİ

İki kızıyla İzmir'de yakınlarının yanına taşınan Öcal çifti, Sude'nin bulunması için 1 Mart'ta DNA testi verdi.Test sonuçlarına göre Sude'nin yaşamını yitirdiği ve cenazesinin Adana'da olduğu tespit edildi.

Savcılık, aileyi arayıp durumu iletti. Öcal çifti, Sude'nin cenazesini teslim almak üzere Adana'ya gitti. Sude'nin cenazesinin memleketleri Hatay'da toprağa verileceği belirtildi.