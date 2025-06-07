Ensar'dan acı haber

Bartın'da serinlemek için ırmağa giren 19 yaşındaki giren Ensar Akgül boğuldu.

Ensar'dan acı haber

Kozcağız-Kumluca yolu Soğuksu mevkiinde Çubuklu köyünden arkadaşlarıyla birlikte ırmağa yüzmeye giden Ensar Akgül, suya girdikten sonra gözden kayboldu.

Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan aramalarda Akgül’ün 2 metre derinlikte cansız bedeni bulundu. Sudan çıkarılan Akgül’ün cenazesi otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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