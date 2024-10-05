EPDK 11 şirkete lisans verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) 11 şirkete lisans verildi.

EPDK 11 şirkete lisans verdi

EPDK'nin lisans kararlarıyla ilgili ilanı, 'de yayımlandı.

Buna göre EPDK, 5 şirkete üretim lisansı, 3 şirkete eskisinin devamı mahiyetinde yeni üretim lisansı ile 1 şirkete tedarik lisansı verdi. Kurum, 1 şirketin üretim lisansını iptal etti, 1 şirketin ise lisans süresini sonlandırdı.

EPDK tarafından 1 şirkete elektrikli şarj ağı işletmeci lisansı ile 1 akaryakıt şirketine de ihrakiye lisansı verildi.

EPDK, petrol piyasası lisans yönetmeliğinde değişikliğe gitti

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