EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'dan İGDAŞ açıklaması

İstanbul'da, doğalgaz abonesi vatandaşlardan faturaların yüksek yazıldığı gerekçesiyle gelen şikayetler üzerine Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), corona virüs sürecinde mevzuata aykırı fatura düzenlediği tespit edilen İGDAŞ ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. Konu hakkında konuşan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, ''45 günlük fatura gönderirsen bu affedilir bir şey değil'' dedi.



Konu hakkında konuşan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, ''Personelin maaşı, doğalgaz abonelerimizden onlara ödenmekte. Dolayısıyla sen maaşını almış olduğun personeli oraya göndermeyip 45 gün sonra gönderdiğin takdirde doğru yapmamış olursun. Şirketlere diyoruz ki; corona virüse karşı her türlü önlem alın tehlike gördüğünü yerlerde ya da bölgelerde okuma yapmayın, kıyas gönderin. 35 gün içerisinde okumadıysanız 30 gün bir fatura çıkar. Yani kıyas faturası çıkar. Elinde böyle bir imkanın var. Bazı kırsal kesimlerde uzun süreli okumalar olabiliyor. Mevzuatımız onu ön görüyor. Köye her ay gitmemek için elektrikte 6'şar aylık okuma dönemi olabilir ama onda da şu incelik var: Sen onu okuduğun takdirde 6 ay taksit yapma imkanın oluyor. Ama sen burada 45 gün sonra göndereceksin ve hemen öde dediğin takdirde bununla bağdaşmıyor'' ifadelerini kullandı.



''45 GÜNLÜK FATURA GÖNDERİRSEN BU AFFEDİLİR BİR ŞEY DEĞİL''



Şikayetler geçen haftadan itibaren gelmeye başladığını aktaran EPDK Başkanı Yılmaz, ''Sayacın geç okunmasına ilişkin şikayetler geliyor. İstanbul'da 6 milyon abone var. Diyelim ki, sen 6 milyon abonenin hepsine 45 günlük fatura gönderirsen, affedilir bir şey değil. Bu o şirketi yönetemiyorsun demektir. Şirketin yönetim zorunluluğu var. Çünkü biz, doğalgaz hizmeti aksamayacak diye garanti etmişiz. Şirket acze düştüğü takdirde, bunun mevzuatımızda çözümü var. Gerekirse yönetimine el koymasından tut bir takım prosedürler var. Dolayısıyla her şirket yöneticisinin bun çok dikkat etmesi lazım. O şirketin finansal sürdürülebilirliğinin koruması açsından da önemli. Eğer finans olarak iyi yönetemeyip 6 milyon abonenin faturasını 45 günlük olarak birden tahsil etmeye kalkarsan dengeler alt-üst olur. Dolayısıyla bu sağlıklı bir yönetim değildir. Mevzuata uygun bir yönetim değildir'' şeklinde konuştu.



''BÜTÇESİNİ İMKANSIZLIKLAR İÇİNDE AYARLAYAN VATANDAŞIMIZ YERİNE GÖRE 50 TL'Yİ ÖDEMEKTE ZORLANACAKTIR''

EPDK Başkanı Yılmaz, ''Şunu diyemeyiz: Bir insan bütçesine göre doğalgazını kısmış, 30 günlük tüketimini 200 TL ise sende bunu 45 güne yayıp 300 TL tahsil ediyorsan o da benim için çok değerlidir. Diyelim ki; bin TL tüketim yapan vatandaştan 45 günlük bin 500 TL almayla aynı derece daha değerlidir. Çünkü bütçesini imkansızlıklar içinde ayarlayan vatandaşımız yerine göre 50 TL'yi ödemekte zorlanacaktır. Dolayısıyla 20 TL bile olsa şirketin böyle bir hakkı yoktur. Biz bu haksızlığın üzerine gideriz'' diyerek sözlerini sonlandırdı.

VİDEO: DOĞALGAZ FATURASI NASIL DÜŞÜRÜLÜR?