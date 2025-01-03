EPDK'dan Darıca soruşturması

Kocaeli'deki doğalgaz patlamasında 14 kişi yaralanmıştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) yapılan açıklamada; patlamada ihmali ya da sorumluluğu tespit edilenlerin en ağır şekilde cezalandırılacağı ifade edildi.

Açıklamada, soruşturmanın dağıtım şirketi tarafından gerekli güvenlik tedbirlerinin alınıp alınmadığı, abonelere yeterli bilgilendirme yapılıp yapılmadığı gibi konular ın araştırılması için başlatıldığı kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

28 Aralık 2024 tarihinde, bir inşaat firması tarafından yapılan kazı çalışması sırasında doğalgaz dağıtım şebekesine hasar verilmiş iki ayrı binada meydana gelen patlamalar meydana gelmişti.