Epic Games'ten iki ücretsiz oyun

Dünyanın en büyük ikinci dijital oyun distribütörü Epic Games Store, kullanıcılarına ücretsiz dağıtacağı iki oyunu erişime açtı.



Oyun severlerin kütüphanelerine ekleyebileceği ilk ücretsiz oyun F1 Manager 2024. İngiliz oyun stüdyosu Frontier Developments tarafından geliştirilen oyunda, bir Formula 1 takımının başına geçerek hem pistte hem de pist dışında önemli kararlar alınıyor ve rekabette öne geçilmeye çalışılıyor.



F1 Manager 2024’ün Metacritic puanı 81. Oyunu deneyimleyen kullanıcıların yorumları genellikle olumlu. Oyuncuların ortalama puanı ise 8/10.



Epic Games’in bu hafta ücretsiz sunduğu ikinci içerik ise Apex Legends Loba paketi. 2019 yılında piyasaya çıkan ve büyük popülarite kazanan Apex Legends, çok oyunculu bir online oyun. Epic Games, kullanıcılarına oyunun Loba isimli karakterini ücretsiz şekilde sunuyor.



Platformda hesap açan tüm kullanıcılar, Epic Games Store’a giriş yaparak bu fırsatı değerlendirebilir. Oyunlar 20 Şubat 2025’e kadar ücretsiz olacak.

