Epilepsi hastası, düştüğü atık su havuzunda boğuldu

Olay, sabah saatlerinde Efirağzılı Mahallesi'ndeki özel bir şirkete ait beton santralinde meydana geldi. İddiaya göre; Erol Demir, santral içerisinde dolaştığı sırada dengesini kaybederek atık su havuzuna düştü. Yüzme bilmeyen Demir, boğuldu.



Görevlilerin durumu fark etmesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Demir'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Andırın Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.