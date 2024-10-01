Epilepsi hastası öğrencinin acı ölümü

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Velid Heraki'den (21) bir süredir haber alamayan arkadaşları, evine gitti.



Altıyüzevler Mahallesi'ndeki evinin kapısını kırarak içeri giren arkadaşları, Heraki'yi yerde hareketsiz yatarken buldu.



İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONUCUNDA BELLİ OLACAK



Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Heraki'nin cesedi, otopsi için Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Heraki'nin epilepsi hastası olduğu öğrenilirken kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu belli olacak.