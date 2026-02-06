Epstein dosyaları kapsamında bilgi kirliliği oluşturan hesaplara erişim engeli
06.02.2026 23:08
Anadolu Ajansı
İHA
İletişim Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından Epstein dosyaları kapsamında bilgi kirliliği oluşturan hesaplara erişim engeli getirildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Epstein dosyaları kapsamında bilgi kirliliği oluşturan hesaplarla ilgili harekete geçti.
Bilgi kirliliği oluşturarak Türkiye'yi ve devlet büyüklerini hedef alan 13 X (Twitter) ve 7 TikTok hesabına erişim engeli getirildi.
Söz konusu kimliği tespit edilen kullanıcılar hakkında da soruşturma başlatıldığı öğrenildi.