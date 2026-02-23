Epstein dosyası: İngiltere'nin eski ABD Büyükelçisi tutuklandı

İngiltere'de devlet sırlarını ABD'li cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein ile paylaşmakla suçlanan eski ABD Büyükelçisi Peter Mandelson, tutuklandı.



ABD Adalet Bakanlığı'nın şeffaflık yasası çerçevesinde kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ve cezaevinde ölü bulunan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'e yönelik 30 Ocak'ta yayınladığı yeni belgelerin İngiltere'de yankıları sürüyor.



İngiliz siyasetinin kilit isimlerinden Peter Mandelson, yayınlanan son Epstein belgelerinde devlete ait hassas bilgileri sızdırmış olabileceğinin ortaya çıkmasının ardından emekliye ayrıldığını açıklamıştı.



NEYLE SUÇLANIYOR?



İngiliz polisi, Lord Mandelson'ın finansal açıdan hassas bilgileri, fuhuş kanalıyla Batı dünyasının en etkili iş adamları ve siyasetçileriyle karanlık ilişkiler kurduğuna inanılan Epstein'e aktardığına ilişkin suçlamalar konusunda soruşturma başlattı.

75 BİN DOLAR PARA ALDIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI

ABD'de 9 Eylül 2025'te ortaya çıkan yazışmalarda, İngiltere'nin Washington Büyükelçiliği görevine Şubat 2025'te başlayan Mandelson'ın, Epstein'e "en iyi dostum" diye hitap ettiği ortaya çıkmıştı.

Mandelson'ın Epstein'e gönderdiği doğum günü mesajında, "Gelsin diye saatlerce beklerdiniz. Çoğu zaman etrafınızda olduğuna alıştığınızda birden yine yalnız kalırdınız. Onun yerine eğlendirmeniz gereken bazı ilginç arkadaşlarıyla baş başa kalırdınız." ifadeleri yer almıştı.

Yazışmaların ardından görevden alınan Mandelson'la ilgili geçen hafta ortaya çıkan belgelerde ise Büyükelçi'nin, Epstein'den 75 bin dolar aldığı ortaya çıkmış, reşit olmadığı belirtilen kız çocuklarıyla uygunsuz fotoğrafları yayımlanmıştı.

Mandelson ise bu para transferini hatırlamadığını açıklamıştı.

Peter Mandelson, geçen hafta İşçi Partisi üyeliğinden, dün de Lordlar Kamarası üyeliğinden istifa etmişti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Mandelson'ı büyükelçi olarak atadığı için pişmanlık duyduğunu dile getirerek özür dilemişti.



ESKİ PRENS ANDREW DA TUTUKLANDI



İngiltere'de Kral Charles’ın kardeşi, eski Prens Andrew da, kamu görevini kötüye kullanma şüphesiyle gözaltına alınmıştı. Eski Prens Andrew, pedofil milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili milyonlarca belgenin yayımlamasının ardından, İngiliz ticaret elçisi olarak çalıştığı dönemde Epstein ile gizli bilgiler paylaştığı iddiasıyla alındı.



Andew, 1647'den bu yana kıdemli bir kraliyet ailesi üyesinin ilk kez tutuklanması olarak kayıtlara geçti.