Epstein soruşturması. Rothschild Bankası'nın Paris merkezinde arama yapıldı

Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı suçlamalarıyla yargılanırken hapiste ölü bulunan Jeffrey Epstein belgeleriyle bağlantılı olarak Fransa'nın başkenti Paris'te ilginç bir gelişme yaşandı.



Ulusal basındaki haberlere göre, dosyaya yakın kaynaklar, Fransa'da Ulusal Mali Savcılığın Epstein belgelerinde adı geçen Fransız diplomat Fabrice Aidan hakkındaki yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili yeni bilgiler paylaştı. Kaynaklar, soruşturma kapsamında Edmond de Rothschild Bankası'nın Paris merkezinde 20 Mart'ta arama yapıldığını belirtti.

Rothschild Bankası Genel Müdürü Ariane de Rothschild'in arama yapıldığı sırada bankada bulunduğu ifade edildi.

Edmond de Rothschild Bankası'na yakın bir kaynak, bankanın Ulusal Mali Savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında yargıyla işbirliği içinde olduğunu aktardı.

Aynı kaynak, Edmond de Rothschild Bankası'nda 2014-2016'da çalışan Aidan'la ilgili ortaya çıkan şüphelerin ardından banka bünyesinde soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Aidan, savcılık soruşturması kapsamında şubat ayı sonunda ifade vermişti.