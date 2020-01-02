Erasmuslu İspanyol öğrenciye tecavüz davasında 'promil raporu'

Ankara'da bir üniversitenin ekonometri bölümünde öğrenci değişim programı Erasmus ile eğitim gören İspanyol öğrenci A.G.R., 5 Mayıs 2019'da arkadaşlarıyla bir barda eğlenmeye gitti. İddiasına göre, barda yan masada bulunan erkek grubu kendileriyle "İngilizce pratik yapmak" istediklerini söyleyerek iletişim kurmaya çalıştı. Ancak öğrenci grubunun istememesine rağmen yan masada bulunan grup ısrarını sürdürdü. A.G.R. ifadesinde, bütün gece sadece bir bira içtiğini belirterek, "Biranın çeyreğini içtikten sonra kendimi tuhaf hissettim. Davranışlarım yavaşladı, dengemi kaybettim. Saat 05.00 sıralarında yan masadaki gruptan bana cinsel saldında bulunan kişi omzuma elini atıp taksiye bindirdi. Ben biramın içine bir şey karıştırıldığından şüpheleniyorum. Eve gittiğimizde beni odaya götürüp tecavüz etti. Gözümü tekrar açtığımda bana başka birisi tecavüz ediyordu" iddiasında bulundu.



ŞÜPHELİLER: RIZASI VARDI



Hürriyet gazetesinden Mesut Hasan Benli’nin haberine göre, A.G.R. ertesi gün 6 Mayıs'ta hastaneye giderek şikâyetçi oldu. Hastanede saat 13.26'da alınan raporda, genç kızın kanında 0.33 promil etanol tespit edildiği belirtildi. Şikâyet üzerine başlatılan soruşturmada T.B. ve arkadaşı H.I.K. 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan gözaltına alındı. İki şüpheli, İspanyol öğrenci A.G.R. ile rızasıyla birlikte oldukları savunması yaptıktan sonra adli kontrol kararıyla serbest kaldı. Savcılık, sürdürdüğü soruşturmada takipsizlik kararı verdi. İspanyol öğrencinin avukatı Kemal Ulusoy'un itirazı üzerine savcılığın eksik soruşturma yaptığı ve Adli Tıp Kurumu'ndan rapor almadan karar verdiği gerekçesiyle takipsizlik kararı kaldırıldı. Yeniden başlatılan soruşturma kapsamında savcılık, Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istedi.



566 DAKİKA FARK VAR



Adli Tıp Kurumu'nun 9 Aralık tarihli raporu soruşturma dosyasına konuldu. Raporda, A.G.R.'nin 5 Mayıs 2019 saat 13.26'da alınan kan numunesinde 0,33 promoli etanol saptandığı belirtilerek, şöyle denildi:



"Olay ile kan alımı sırasında yaklaşık 566 dakika fark bulunmaktadır. Metabolizma sonucu kandaki alkol düzeyinin bir saatte 0,12-0,18 promil, ortalama 0,15 promil azaldığı tıbben bilinmektedir. Olaydan 566 dakika sonra alınan kanda yapılan analizde 0,33 promil saptanan alkol düzeyinin olay anında 1,46-2,02 promil ve ortalama olarak 1,74 promil olduğu kabulü gerekir.



KENDİSİNİ SAVUNAMAZDI



Kişinin cinsiyeti ve olay tarihindeki yaşı dikkate alındığında; 1,74 promil düzeyindeki alkolün orta ileri derecede sarhoşluğa, denge ve koordinasyon bozukluğuna, sosyal iletişimde artışa, algılamaya ve muhakeme bozukluğuna neden olacaktır. A.G.R.'nin olay tarihi olan 5 Mayıs 2019 günü saat 04.00'deki hesaplanan alkol düzeyi itibariyle, kendisine yönelen nitelikli cinsel saldırı ve cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarına karşı ruh ve beden bakımından kendisini savunamayacağı oybirliği ile mütalaa olunur."



Olayla ilgili iddianamenin önümüzdeki günlerde mahkemeye sunulacağı ve yargılamanın başlayacağı kaydedildi.

