Eray Karadeniz kimdir, kaç yaşında? AK Parti Gaziosmanpaşa Belediye Başkanvekili’nin hayatı…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yapılan soruşturma kapsamında Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe tutuklanarak görevinden uzaklaştırıldı. İstanbul’un üç ilçesinde Belediye başkanvekili seçimi gerçekleştiriliyor. Gaziosmanpaşa Belediyesi’nde AK Parti’nin adayı Eray Karadeniz başkanvekili seçildi. Eray Karadeniz’in seçimi kazanmasıyla birlikte Gaziosmanpaşa Belediyesi, AK Parti’ye geçmiş oldu. Bu gelişmenin ardından Eray Karadeniz’in kariyeri merak konusu oldu. İşte, Eray Karadeniz’in hayatı…



ERAY KARADENİZ KİMDİR?



Eray Karadeniz 1986 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Ardından Eskişehir Anadolu Üniversitesinde İşletme Bölümünü tamamladı.



2018 yılından beri avukat olarak görev yapan Eray Karadeniz 2007-2009 yılları arasında Gaziosmanpaşa Belediye Gençlik Meclisi Başkanı olarak görev yaptı.



2007-2008 yılları arasında İBB Gençlik Meclisi Üyesi, 2009-2018 yılları arasında AK Parti Gaziosmanpaşa Gençlik Kolları Başkanı görevlerinde bulunmuştur.



2019 yılı Yerel Seçimlerinde AK Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Özgül Özkan YAVUZ’ un siyasi danışmanı, 2023 yılı seçimlerinde Gaziosmanpaşa SKM Program Sorumlusu görevlerini yürüttü.



2025 yılında Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti Başkanvekili olarak seçildi.

