Erbaa'da feci kaza kamerada... Hamile kadın bebeğini kaybetti: 2'si ağır 5 yaralı var
Tokat'ın Erbaa ilçesinde taksi ile otomobi kazaya karıştı. Kazada ikisi ağır 5 kişi yaralanırken yaralılardan hamile kadının bebeğini kaybettiği öğrenildi.
Ahmet Yesevi Mahallesi Şehit Polis Birol Yavuz Caddesi’nde trafik kazası meydana geldi.
Koçak köyünden şehir merkezine doğru giden Mustafa Konuk'un (55) kullandığı otomobil, sokağa döndüğü sırada Murat Yılmaz (47) yönetimindeki taksi ile çarpıştı.
Kazada araçların sürücüleri ile takside yolcu olan Göktuğ Öztütüncü (15), otomobildeki Meryem Ahsen Alp (3) ve annesi Sema Alp yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
HAMİLE KADIN BEBEĞİNİ KAYBETTİ
4 aylık hamile oldu öğrenilen Sema Alp’in bebeğini kaybettiği belirtildi. Yaralılardan Meryem Ahsen Alp ise Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Anne ve kızının hayatİ tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.
