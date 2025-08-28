Erbaa'da feci kaza kamerada... Hamile kadın bebeğini kaybetti: 2'si ağır 5 yaralı var

Ahmet Yesevi Mahallesi Şehit Polis Birol Yavuz Caddesi’nde trafik kazası meydana geldi.

Koçak köyünden şehir merkezine doğru giden Mustafa Konuk'un (55) kullandığı otomobil, sokağa döndüğü sırada Murat Yılmaz (47) yönetimindeki taksi ile çarpıştı.

Kazada araçların sürücüleri ile takside yolcu olan Göktuğ Öztütüncü (15), otomobildeki Meryem Ahsen Alp (3) ve annesi Sema Alp yaralandı.