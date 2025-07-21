Erbaa'da feci kaza: Otomobil, yoldan çıkıp tarlaya düştü

Sürücü ile araçtaki Kardelen Temiz (25), Aybuke Efnan Temiz (1), Aliye Temiz (43), Aysel Temiz (52) ve Şerife Özel (61) yaralandı.

Kardelen Temiz, bebeği Aybüke Efnan ile araçtan kendi çabasıyla çıkarken otomobilde sıkışan 4 kişi ise itfaiye ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.



Yaralılar ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.