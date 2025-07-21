Erbaa'da feci kaza: Otomobil, yoldan çıkıp tarlaya düştü
Tokat'ın Erbaa ilçesinde, bir otomobil yoldan çıkıp tarlaya uçtu. Kazada biri bebek olmak üzere 6 kişi yaralandı.
İlçenin Karayaka beldesi yolunda Erbaa'dan Karayaka beldesine giden Furkan Temiz (24) kullandığı otomobilin direksiyon kontrolünü kaybedip yoldan çıkarak tarlaya uçtu.
Sürücü ile araçtaki Kardelen Temiz (25), Aybuke Efnan Temiz (1), Aliye Temiz (43), Aysel Temiz (52) ve Şerife Özel (61) yaralandı.
Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kardelen Temiz, bebeği Aybüke Efnan ile araçtan kendi çabasıyla çıkarken otomobilde sıkışan 4 kişi ise itfaiye ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
Yaralılar ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
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