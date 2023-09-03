Erbakan: Yerel seçimlere kendi adaylarımızla gireceğiz

Yeniden Refah Partisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan partisinin genel merkezinde düzenlenen İl Başkanları Toplantısı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Erbakan, tüm il, ilçe ve beldelerde yerel seçime kendi adaylarıyla gireceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:



"14 Mayıs seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2024 yerel seçimlerine de damgamızı vuracağız ve milletimizi özlemle, hasretle beklediği Milli Görüş belediyeciliğiyle yeniden buluşturacağız. Sonrasında da 2028'deki genel seçimlere emin adımlarla ilerleyecek ve Türkiye'yi yeniden Milli Görüş iktidarıyla buluşturacağız."



PARTİ BÜNYESİNDE "UYUŞTURUCU VE KUMARLA MÜCADELE BİRİMİ" KURULDU



Erbakan, iktidarın düşük faiz, yüksek kur ve rekor düzeyde cari açıkla sonuçlanan yeni ekonomi modeli yerine yüksek faiz politikasına dönme politikasının da sonuç vermeyeceğini öne sürerek ekonomide çözümün faizi indirmek ya da yükseltmek değil, Milli Görüş ekonomi modelinin uygulanması olduğunu belirtti.



Uyuşturucu madde satışı ve kullanımının arttığını gördüklerini ifade eden Erbakan, "Partimizin Gençlik Kolları Teşkilatı bünyesinde 'Uyuşturucu ve Kumarla Mücadele' birimimizin kurulduğunu buradan tüm kamuoyuna ilan ediyoruz. Para kaybedebilirsiniz, çalışıp yeniden kazanırsınız, toprak kaybederseniz, savaşıp yeniden alırsınız ama bir nesli kaybederseniz bir daha geri getiremezsiniz." değerlendirmesinde bulundu.



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