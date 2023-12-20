Erbakan'dan yerel seçimde ittifak açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, aday tanıtım toplantısında konuştu.



Erbakan, yerel seçim için şu ana kadar 150 belediye başkan adayını ilan ettiklerini hatırlattı.



Yerel seçimde ittifak yapıp yapmayacaklarına ilişkin soru üzerine de Erbakan, daha önce İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir belediye başkanlıkları için ittifak yapabileceklerini söylediklerini aktardı.



Erbakan, "Bu noktada bir talep oldu. Bununla ilgili değerlendirmemizi, istişaremizi yapıyoruz. Çok kısa bir süre içerisinde inşallah bilgilendirme yapacağız. Ancak Ankara, İstanbul, İzmir büyükşehir seçimleri dışında, tüm il ve ilçelerde, belediye meclis üyesi, il genel meclis üyesi adaylıklarında, Yeniden Refah Partimiz kendi adaylarıyla, kendi logosuyla inşallah seçimlere girecekler." açıklamasında bulundu.



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