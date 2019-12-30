Erbil'de Türk diplomatın şehit edilmesine 2 tutuklama

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu görevlisi Osman Köse'nin şehit edilmesiyle ilgili 2 kişi tutuklandı.

erbil saldırı.jpg

İlişkili Haberler

Erbil'deki saldırının faillerinden birinin daha kimliği açıklandı

Erbil'deki saldırının faillerinden birinin daha kimliği açıklandı

Erbil'deki saldırı Kandil'de planlandı

Erbil'deki saldırı Kandil'de planlandı

Erbil'de Türk konsolos görevlisini şehit eden saldırgan yakalandı

Erbil'de Türk konsolos görevlisini şehit eden saldırgan yakalandı

Son dakika haberi! 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu görevlisi Osman Köse'nin şehit edilmesiyle ilgili 2 kişinin tutuklandığını bildirdi.

17 Temmuz'da Irak'ın Erbil kentindeki bir restoranda silahlı saldırıya uğrayan Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu çalışanlarından diplomat Osman Köse şehit olmuştu.

Hain saldırıyı gerçekleştiren tetikçi Mazlım Dağ kısa süre içerisinde yakalanmış, saldırıyı planladığı tespit edilen PKK'lı iki terörist ise MİT ve TSK'nın Kuzey Irak'ta düzenlediği operasyonlarda etkisiz hale getirilmişti.

ERBİL'DEKİ SALDIRIDAN GÖRÜNTÜLER

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...