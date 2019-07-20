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Erbil'de Türk konsolosluk görevlisini şehit eden saldırgan Mazlum Dağ Kuzey Irak'ta yakalandı.
Erbil Emniyet Müdürlüğü, Türk Başkonsolosluk görevlisinin şehit olduğu saldırıyı düzenleyen 4 teröristin yakalandığını bildirdi.
NTV Haber, Anadolu AjansıTürkiye
Son dakika haberi!
Erbil'de Türk konsolosluk görevlisini şehit eden saldırgan Mazlum Dağ Kuzey Irak'ta yakalandı.
Erbil Emniyet Müdürlüğü, Türk Başkonsolosluk görevlisinin şehit olduğu saldırıyı düzenleyen 4 teröristin yakalandığını bildirdi.