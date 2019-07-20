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Erbil'de Türk konsolosluk görevlisini şehit eden saldırgan Mazlum Dağ Kuzey Irak'ta yakalandı.

Erbil Emniyet Müdürlüğü, Türk Başkonsolosluk görevlisinin şehit olduğu saldırıyı düzenleyen 4 teröristin yakalandığını bildirdi.