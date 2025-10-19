Erciş’te lahana hasadı

Büyüklüğüyle dikkat çeken ve bölge ekonomisine katkı sunan Erciş lahanasının hasadına başlandı.

İlçede 500 çiftçinin yaklaşık bin 700 dekar alanda ürettiği lahananın her yıl haziran ayında ekimi yapılıyor.

Ekim ayında hasadı yapılan lahana, çiftçilerin kazanç kapısı oluyor.

Erciş’te geniş bir alanda ekimi yapılan; Van, Bitlis, Ağrı ve Iğdır gibi çevre il ve ilçelere de gönderilen lahana büyüklüğüyle dikkat çekiyor.

Tanesi 90-100 TL arasında satılan lahananın sarması ve turşusu yapılıyor.