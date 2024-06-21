Erciş’te otomobil takla attı: 2 yaralı

Alınan bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde ilçesinin Keklikova Mahallesi’nde meydana geldi. Adem Bakir (34) isimli şahsın yönetimindeki 06 CJV 449 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla atarak telefon direğine çarptı. Kazada sürücü Adem Bakir ve yanında bulunan İlyas Bakir (29) isimli şahıslar hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandılar. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

