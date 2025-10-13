Erciş'teki barajların su seviyesi kritik seviyelere düştü

Erciş ilçesinde bulunan Koçköprü Barajı da kuraklıktan nasibini aldı.

Zilan Çayı'nda yer alan Koçköprü Barajı, yaz aylarının aşırı sıcak geçmesi nedeniyle tabanı görünürken birçok yerde de adacıklar oluştu.

Su seviyesinin aşırı düşmesi baraj kenarlarında çöp birikintisi oluşturdu.

Enerji üretimi, sulama ve taşkın kontrolü gibi çok yönlü işlevi olan baraj, 1992 yılından bu yana bölgeye hizmet ediyor.