Erciş’te litrelerce kaçak akaryakıt yakalandı

Van’ın Erciş ilçesinde alınan ihbar üzerine bir kamyonda yapılan aramada 844 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Erciş’te litrelerce kaçak akaryakıt yakalandı

Erciş Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda, Erciş KOM Büro Amirliği ekiplerince operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda kamyon içerisine yapılan düzenekte 844 litre kaçak olduğu belirlenen akaryakıta el konuldu.

Olayla ilgili bir şüpheli ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

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