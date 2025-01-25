Erciş’te litrelerce kaçak akaryakıt yakalandı

Erciş Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda, Erciş KOM Büro Amirliği ekiplerince operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda kamyon içerisine yapılan düzenekte 844 litre kaçak olduğu belirlenen akaryakıta el konuldu.

Olayla ilgili bir şüpheli ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.