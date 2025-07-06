Erciyes Dağı'nda yaralanan dağcılar kurtarıldı: Jandarma sırtında taşıdı
Kayseri'de Erciyes Dağı'nda yürüyüş yaparken üzerlerine kaya düşmesi sonucu yaralanarak mahsur kalan iki dağcı kurtarıldı.
Erciyes Dağı'nın zirvesine dün akşam saatlerinde tırmanan iki kişi, sabah saatlerinde inişe geçtiği sırada üzerlerine kaya parçası düşmesi sonucu yaralandı.
Mahsur kalan dağcılar; durumu yetkililere bildirerek yardım istedi.
İhbarın ardından jandarma arama kurtarma (JAK), AFAD ve UMKE ekipleri; mahsur kalan dağcılara ulaşmak için çalışma başlattı.
Ekipler, yaklaşık 7 saat süren çalışmanın ardından dağcılara ulaştı.
Jandarma Arama Kurtarma (JAK) personeli, yaralı dağcıyı sedyenin bulunduğu bölgeye kadar sırtında taşıdı.
Bulundukları yerden indirilen dağcılardan A.K. tedavi için hastaneye sevk edildi.
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