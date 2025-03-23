Erciyes'e kar yağdı, sezon uzadı

Türkiye'nin en önemli ve en uzun kayak pistine sahip olan Erciyes Kayak Merkezi'nde son günlerde yağan kar turizmcilerin yüzünü güldürdü.



Kayseri'de son 3 gündür devam eden kar yağışı, Erciyes'te de etkili oldu.



Yaklaşık 45 santim yağan karın ardından pistlerde 100 santimin üzerinde kar kalınlığı oluşurken, sezonun bittiğini düşünen yerli ve yabancı turistler kendilerini yeniden Erciyes'te buldu.



Havanın da sıcak olmasını fırsat bilen vatandaşlar, açık olan 4 kapıdaki tüm pistlerde kayak yapmanın tadını çıkardı.