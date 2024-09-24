Erciyes'e karavan park geliyor

Erciyes Turizm Merkezi'nde karavan parkı yapımı için Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından açık ihale usulü ile ihale yapılacak.

Hazır beton dökülmesi, nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması işi için ihaleye başvuruda bulunmak isteyenler tekliflerini 7 Ekim saat 11.00'e kadar verebilecek.

İhaleyi kazanan, sözleşmenin imzalandığı tarihten 5 gün içerisinde yer teslimi yaparak işe başlayacak.