Erciyes'te dağcıların üzerine kaya düştü

Kayseri'de Erciyes Dağı'nda üzerlerine kaya parçası düşen 2 dağcı yaralandı.



Erciyes Dağı'na tırmanan 3 kişilik gruptan Ahmet K. ve Belgin G'nin üzerine kaya parçaları düştü.



Durumu fark eden diğer grup üyesi, olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



Bölgeye gelen AFAD, Jandarma Arama Kurtarma Timi, UMKE, Yesevi Hareketi Derneği Arama Kurtarma ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri çalışma başlattı.

6 SAATLİK ÇALIŞMA



Ekipler, 3 bin 650 rakımlı Şeytan Deresi mevkiinde yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından yaralı dağcıları bulunduğu yerden kurtararak Erciyes Kayak Merkezi Tekir Kapısı'na getirdi.



Dağcılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.



Öte yandan Ahmet K'nin emekli, Belgin G'nin ise Isparta'da diş teknisyeni olduğu öğrenildi.

