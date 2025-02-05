Erciyes'te kar kalınlığı 80 santime ulaştı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 80 santimetreye kadar ulaştı.

Erciyes'te kar kalınlığı 80 santime ulaştı

Kayseri'de hava sıcaklıklarının düşmesi ile dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı'nda etkisini sürdürüyor.

Yağış nedeniyle 'ne yaklaşık 30 santimetre kar yağdı.

Pistlerde kar kalınlığı 80 santimetreyi bulurken, kayakseverler kayak yapmanın keyfini çıkarıyor.

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