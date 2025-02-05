Erciyes'te kar kalınlığı 80 santime ulaştı
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 80 santimetreye kadar ulaştı.
Kayseri'de hava sıcaklıklarının düşmesi ile dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı'nda etkisini sürdürüyor.
Yağış nedeniyle Erciyes Kayak Merkezi'ne yaklaşık 30 santimetre kar yağdı.
Pistlerde kar kalınlığı 80 santimetreyi bulurken, kayakseverler kayak yapmanın keyfini çıkarıyor.
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