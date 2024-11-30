Erciyes'te kayak sezonu açıldı

Kayakseverler, yeni sezon pankartını zirveden kayarak meşaleler eşliğinde yırttı.



Sezonun açılış programında konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bugün itibarıyla kayak sezonunu başlattıklarını söyledi.



Erciyes Kayak Merkezi'nin dünya statlarında bir merkez olduğunu anlatan Büyükkılıç, "Burada 19 mekanik tesisimizde, 40 pistimizde, 120 kilometre civarındaki pist uzunluğumuzla istediğiniz noktalardan rahatlıkla geçişler yaparak kayabilirsiniz. Geçen sene 2,5 milyon misafirimiz olmuştu. Bu sene erken sezon açmakla inşallah bunu daha da katlayacağımıza inanıyoruz. 20 yıl içinde sezonu en erken başlattığımız bir dönemi yaşıyoruz." dedi.



KENT EKONOMİSİNE 100 MİLYON DOLARDAN FAZLA KATKI



Erciyes Kayak Merkezi'nin kent ekonomisine olan katkısına da değinen Büyükkılıç, "Kentin ekonomisine her sene en az 100 milyon dolardan fazla katkı sağlıyor. Bu sene daha da fazla olacağını biliyoruz." dedi.



Hafta sonları 100-200 bin kişinin geldiğini belirten Büyükkılıç, "Kayak merkezimizin kontrolü tamamen Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ yönetiminde. Herhangi bir otel ya da herhangi bir firmaya ait değil. Bunların hepsinin hizmetlerini veren Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ." dedi.

