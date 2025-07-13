Erciyes'te mahsur kalan dağcı kurtarıldı

Kayseri'de Erciyes Dağı'nda zirve yürüyüşü yaparken mahsur kalan genç dağcıya ulaşıldı.

Erciyes'te mahsur kalan dağcı kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, 3916 rakımlı Dağı'na zirve tırmanışı yapan 17 yaşındaki O.G.C., buzul bölgesinde mahsur kaldığını belirterek yardım istedi.

İhbarın ardından Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve UMKE ekipleri bölgeye hareket etti. JAK ekipleri, yaklaşık 5 saatlik tırmanışın ardından 3 bin 350 metre yükseklikte O.G.C.'ye ulaştı.

Erciyes'te mahsur kalan dağcı kurtarıldı - 1

Sağlık durumu iyi olan ve ilk tedavisi yapılan genci tahliye etmek için çalışmalar devam ediyor.

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