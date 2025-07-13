Erciyes'te mahsur kalan dağcı kurtarıldı

İhbarın ardından Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve UMKE ekipleri bölgeye hareket etti. JAK ekipleri, yaklaşık 5 saatlik tırmanışın ardından 3 bin 350 metre yükseklikte O.G.C.'ye ulaştı.

Sağlık durumu iyi olan ve ilk tedavisi yapılan genci tahliye etmek için çalışmalar devam ediyor.