Ercüment öldü, Sude gözyaşlarına boğuldu: "Benim yüzümden öldü"
Sakarya'da yeni aldığı motosikletle kız arkadaşının yanına giderken otomobilin çarptığı Ercüment Solmaz, yaşamını yitirdi. Kazayı haber alıp gelen Solmaz'ın kız arkadaşı "Benim yüzümden öldü." diyerek gözyaşı döktü.
Sakarya'da otomobilin çarptığı motosikletli genç yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 02.00 sıralarında Karasu-Kocaali yolu Küçük Karasu mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği ve plakası tespit edilemeyen otomobil, Kocaali yönüne giden Ercüment Solmaz'ın yeni aldığı plakasız motosiklete çarptı.
Solmaz, otomobilin altında yaklaşık 85 metre sürüklendi.
Otomobil sürücüsü durmayıp yoluna devam ederken, yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin kontrolünde Denizcilik Meslek Yüksek Okulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü öğrencisi Ercüment Solmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yapılan incelemelerin ardından Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Solmaz'ın cansız bedeni, otopsi için Adapazarı ilçesindeki Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
KIZ ARKADAŞI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Kazayı öğrenip olay yerine gelen Ercüment Solmaz'ın Sude isimli kız arkadaşı, ölüm haberini alınca gözyaşlarına boğuldu.
Genç kız, "Telefonla konuştuk, 3 dakika sonra kazayı öğrendim. Benim yüzümden öldü." dedi. Karasu'da yaşayan Solmaz'ın, Kocaali ilçesindeki kız arkadaşını görmek için yola çıktığı öğrenildi.
Kazaya ilişkin çalışma başlatan güvenlik güçleri, kaçan sürücüyü Düzce'de yakalayarak gözaltına alındı.
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