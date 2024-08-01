Erdal Beşikçioğlu'dan sokak hayvanları açıklaması: Belediyede görevlendireceğim

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Etimesgut Belediyesi Hayvan Hastanesi'nde sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarla ilgili açıklamada yaptı.



Beşikçioğlu, barınakları dolaşıp bu bölgelerin rehabilitasyon ve eğitim merkezlerine dönüştürülmesi konusuyla ilgili eylemleri bir an önce başlatacaklarını dile getirdi. Beşikçioğlu, "Bu bağlamda ilçe olarak çok büyük bir yüz ölçümüne sahip olduğumuz için veterinerlik ünitelerimizi iki bölgede daha açmayı planlıyoruz." dedi.

"YAVRU KÖPEKLERİ KREŞLERDE DEĞERLENDİRECEĞİZ"



"Belediyenin içerisinde birçok bina ve yapının olduğunu hepimiz biliyoruz ve bu binaların da bir şekilde korunması gerektiği düşüncesinden yola çıkarak, önce rehabilitasyon merkezleri inşa edeceğiz, sonra sokakta başıboş dolaşan arkadaşlarımızı görev yerlerinde görevlendireceğiz." diye konuşan Beşikçioğlu, planı şöyle anlattı:



"Yavru köpeklerimizi de kreşlerimizde değerlendireceğiz. İnsan ve canlı ilişkisini biraz daha sıcak tutacağız. Biraz daha eril bir hale geldiği zaman bunları ilçemizin, belediyemizin otoparklarında bekçi köpeği olarak değerlendireceğiz. Yaşlı hayvanlarımızı da emekli ve sosyal tesislerimizde değerlendirerek canlılarımızın insan ilişkilerini biraz daha motive eder bir hale geleceğiz. Bir belediyenin kendi içerisindeki kısırlaştırma ve hayvanların bakımlarıyla ilgili unsurları da elimizden geldiğince üst standartlara taşımayı planlıyoruz. Etimesgut, sokak hayvanları için örnek bir ilçe olacak. Niyetimiz budur."