Erdal Sakız cinayetinde itiraf geldi: Kim, neden öldürdü?

Sakarya'nın Karasu ilçesi Kuru Dere Mahallesi'nde, 9 Kasım tarihinde evinden otomobiliyle ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Erdal Sakız (43) için ailesinin ihbarı üzerine aranma çalışması başlatıldı. Çalışmaların 10´uncu gününde Erdal Sakız'ın cansız bedeni otomobilinde bulundu. Yapılan ilk incelemelerde Erdal Sakız'ın baş ve göğüs kısmında mermi olduğu, ayrıca elinde de tüfek mermi izi olduğu tespit edildi. Erdal Sakız'ın cenazesi otopsisinin ardından toprağa verildi.

11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Talihsiz adamın karısı, sevgilisi, oğlu, aile dostu, kuzeninin de aralarında yer aldığı 11 kişi gözaltına alındı. Merhum Erdal Sakız'ın yakın arkadaşı Ersin Koç'un aracından gelen sinyallerin olay yerine yakınlığı dengeleri değişirdi. Lale Koç'un olay günü Sakız'ı araması da dikkatlerden kaçmadı. Eşi, oğlu, sevgilisi, kuzeni ve yeğeni ifadelerini verdikten sonra serbest bırakıldı. Erdal Sakız ile aralarında para meselesi bulunan fındık tüccarı Ersin Koç ve Leyla Koç'un gözaltındaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.



İTİRAFLAR GELDİ

Olayla ilk itiraf Ersin Koç'un kızından geldi. Ersin Koç'un kızıyla ilgili yapılan görüşmede: "Babamın ismini vermek zorunda kaldım, annem ve abim kurtulur mu?" dediği aktarıldı.

İlk itiraftan sonra bir itiraf da Erdal Koç'un eşinden geldi. Olaya tanık olan Lale Koç'un "Erdal'ı kocam öldürdü." sözleriyle cinayeti doğruladığı ortaya çıktı.