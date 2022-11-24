Erdal Sakız cinayetinde yeni gelişme: Gözaltılar var! Erdal Sakız'ı kim, nasıl öldürdü?

Karasu ilçesi Kuru Dere Mahallesi'nde 10 gün önce evinden otomobiliyle ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Erdal Sakız'ın ailesinin ihbarı üzerine arama başlatıldı. Çam dağı ormanlık alanda ineklerini aramaya giden Ali Kardeş, otomobil içerisinde bir erkek cesedi görünce jandarmaya ihbarda bulundu.

Olay yerine giden jandarma ekipleri cesedin kayıp olan Erdal Sakız'a ait olduğunu tespit etti. Baş ve göğüs kısmında mermi olduğu ayrıca elinde de tüfek mermi izi olduğu tespit edilen Erdal Sakız'ın cansız bedeni otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsündeki Otopsi Merkezi'ne gönderildi.



Erdal Bey'in yakın çevresi birbirini suçladı



Müge Anlı'nın katilini aradığı Erdal Sakız cinayetinde flaş gelişmeler yaşandı. Talihsiz adamın karısı, sevgilisi, oğlu, aile dostu, kuzeni... Erdal Bey'in yakın çevresi birbirini suçladı.﻿​

Tüccar arkadaşı gözaltına alındı



Oklar Erdal Sakız'ın oğluna çevrildi. Babası ile arasında sorunlar olan genç, suçsuz olduğunu söyledi.Olayların akibeti bulunan ipuçlarıyla değiştirdi. Araştırmacı gezeteci Müge Anlı, merhum Erdal Sakız'ın yakın arkadaşı Ersin Koç'un aracından gelen sinyallerin olay yerine yakınlığına olay gecesi yaşananlara dikkat çekti. Lale Koç'un olay günü Sakız'ı araması da Müge Anlı'nın dikkatinden kaçmadı. 11 kişi, Müge Anlı'nın yayınından sonra gözaltına alındı. Eşi, oğlu,sevgilisi, kuzeni ve yeğeni ifadelerini verdikten sonra serbest bırakıldı..