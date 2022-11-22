Erdal Sakız nasıl öldü, katili kim? Sakarya'daki cinayetin ayrıntıları

Karasu ilçesi Kuru Dere Mahallesi'nde 10 gün önce evinden otomobiliyle ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Erdal Sakız'ın ailesinin ihbarı üzerine arama başlatıldı. Çam dağı ormanlık alanda ineklerini aramaya giden Ali Kardeş, otomobil içerisinde bir erkek cesedi görünce jandarmaya ihbarda bulundu. Olay yerine giden jandarma ekipleri cesedin kayıp olan Erdal Sakız'a ait olduğunu tespit etti. Baş ve göğüs kısmında mermi olduğu ayrıca elinde de tüfek mermi izi olduğu tespit edilen Erdal Sakız'ın cansız bedeni otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsündeki Otopsi Merkezi'ne gönderildi.



ŞÜPHELER SEVGİLİSİ VE OĞLU ÜZERİNDE



Erdal Sakız'ın Özbekistanlı sevgilisi Nergis, olayla ilgili şüphe oklarını sevgilisinin oğluna yöneltti.Suçlamaların odağında Tuncay Sakız'la ilgili iddiaların ardı arkası kesilmedi. 18 yaşındaki gencin babasıyla sorunlar yaşadığı öğrenildi.