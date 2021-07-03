Erdek Tapu Müdürlüğü’nde 'rüşvet' operasyonu: 9 gözaltı

Balıkesir'de tapu işlemlerinin hızlandırılması karşılığında rüşvet alma ve verme eylemlerine karıştıkları tespit edilen 9 kişi gözaltına alındı.

DHA 03.07.2021 - 16:24

Erdek Tapu Müdürlüğü’nde 'rüşvet' operasyonu: 9 gözaltı

Balıkesir’in Erdek ilçesinde tapu işlemlerinin hızlandırılması karşılığında rüşvet alma ve verme eylemlerine karıştıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Erdek Tapu Müdürlüğü’nde görevli 1 müdür yardımcısı ve 1 memurun yanı sıra 1 muhtar, 6 emlakçı, düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çeşitli dokümanlar, ajanda ve tapu senetleri ele geçirildi.

Şüphelilerin sorguları sürerken, soruşturma kapsamında adresinde bulunamayan 1 kişinin ise arandığı bildirildi.

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