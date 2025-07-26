Erdek'te 15 metrelik yat alev alev yandı

Balıkesir'in Erdek ilçesi açıklarında saat 17.30 sıralarında, içerisinde 4 kişinin bulunduğu 15 metre uzunluğundaki "ILLUSION" isimli yatta yangın çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası yat alev topuna dönerken, içerisindeki 4 kişi ise Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ro- ro gemisinin 1 saat süren müdahalesi sonrası yangın söndürülürken, yat ise yat ise kullanılamaz hale geldi.



Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.