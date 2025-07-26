Erdek'te 15 metrelik yat alev alev yandı
Balıkesir'in Erdek ilçesinde 15 metrelik "ILLUSION" isimli yat yandı, 4 kişi kurtarıldı.
Balıkesir'in Erdek ilçesi açıklarında saat 17.30 sıralarında, içerisinde 4 kişinin bulunduğu 15 metre uzunluğundaki "ILLUSION" isimli yatta yangın çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası yat alev topuna dönerken, içerisindeki 4 kişi ise Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Ro- ro gemisinin 1 saat süren müdahalesi sonrası yangın söndürülürken, yat ise yat ise kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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