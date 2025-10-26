Erdek’te denizde erkek cesedi bulundu

Erdek ilçesinin Ocaklar Mahallesi'nde sabah saatlerinde İskele Meydanı’nda denizde hareketsiz bir kişiyi gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından denizden çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemede, cesedin 81 yaşındaki Mehmet Ali Özdemir’e ait olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Özdemir’in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belli olacak.