Erdek’te ev yangını kısa sürede söndürüldü

Edinilen bilgiye göre, A.V.G.’ye ait olduğu öğrenilen evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Alevleri fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekiplerin müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü.



Yangında yaralanan olmazken, evde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.