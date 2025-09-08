Erdek'te feci ölüm: Denizi seyrederken kayalıklardan düştü
Balıkesir'in Erdek ilçesi Seyitgazi Tepesi'nde denizi seyrederken dengesini kaybedip kayalıklara düşen 31 yaşındaki Sertan Taşdelen yaşamını yitirdi.
Balıkesir Erdek'te Seyitgazi Tepesi'nde dün saat 23.00 sıralarında arkadaşlarıyla oturup denizi seyreden Sertan Taşdelen (31), iddiaya göre dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten kayalıklara düştü.
İhbar üzerine bölgeye arama-kurtarma, polis, sağlık ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler sevk edildi.
Ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu düştüğü kayalıklarda bulunan Taşdelen’in hayatını kaybettiği belirlendi.
Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Sertan Taşdelen'in cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
