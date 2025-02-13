Erdek'te iki otele mühür

Balıkesir'in Erdek ilçesinde Kastri ve Çuğra kumsalında hizmet veren iki otelin, itfaiyeden yangın güvenliği raporunu almadıkları ve Erdek Belediyesi’ne sunmadıkları tespit edildi.

Bunun üzerine, belediye zabıta ekipleri tarafından işletmelerin ruhsatları iptal edilerek mühürleme işlemi gerçekleştirildi.

Yetkililer, bu sezon tüm ülke genelinde olduğu gibi Erdek’te de otel, motel ve apart işletmelerinin yangın güvenliği raporlarını almalarının zorunlu olduğunu belirtti.

Söz konusu belgeyi belediyeye ibraz etmeyen işletmelerin ruhsatlarının iptal edilerek mühürleneceği kaydedildi.