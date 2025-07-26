Erdek'te motosikletler çarpıştı: İki yaralı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde iki motosikletin karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, ilçedeki Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bulunan bir market önünde iki motosikletin çarpışması sonucu kaza meydana geldi.

Kazada her iki motosiklet sürücüsü de yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yapan ekipler, ardından yaralıları Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.