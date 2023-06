Erdem Can kimdir? Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın başantrenörü Erdem Can'ın biyografisi

İşte, Erdem Can, geçen sezon Türk Telekom'da görev yaptı. Can yönetiminde 7Days Avrupa Kupası'nda final oynayan başkent temsilcisi, normal sezonu lider tamamladığı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise play-off yarı final serisinde Pınar Karşıyaka'ya elendi. 42 yaşındaki çalıştırıcı, 7Days Avrupa Kupası'nda 2022-2023 sezonunun en iyi başantrenörü seçilmişti. İşte, Erdem Can hakkında bilinmesi gerekenler...



ERDEM CAN KİMDİR?



3 Kasım 1980 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi.



2008-2010 yılları arasında Türk Telekom'da asistan olarak çalışan Erdem Can, 2010-2012 yılları arası Eskişehir'de başantrenörlük yapmış ve daha sonra Fenerbahçe Beko'da yardımcı antrenörlük görevi yapmıştı.



Erdem Can, 2012-2021 yılları arasında Fenerbahçe'de yardımcı antrenör olarak çalıştı.



Baş antrenör Željko Obradović yönetiminde takımın dört Türkiye Ligi Şampiyonluğu, üç Türkiye Kupası, beş EuroLeague Dörtlü Final'i, üç EuroLeague Finali ve 2016-17 sezonunda bir EuroLeague şampiyonluğu kazanmasına yardımcı oldu.



Ayrıca, 2020-21 Fenerbahçe sezonunda baş antrenör Igor Kokoškov yönetiminde yardımcı antrenör olarak görev yapmıştır.



Can, EuroBasket 2017'de Türkiye millî takımının yardımcı antrenörlüğünü yaptı.



Can, 20 Ağustos 2021 tarihinde Quin Snyder yönetimindeki Utah Jazz'da asistan koç olarak göreve başladı. İşe alınmadan önce Utah Jazz'ın yaz ligi koç ekibine, Salt Lake City ve Las Vegas'ta yardımcı oldu.