''Erdem sahibi her kişi Atatürk'ü bilir'' (Ayasofya hutbesi tartışması)

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ayasofya Camii'nin açılışındaki sözleri siyaset dünyasının gündeminde. Erbaş'ın sözlerine Kemal Kılıçdaroğlu da tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar:



''Mersin'in Mut ilçesindeki kazada şehit olanlara allahtan rahmet ailelerine başsağlığı diliyorum.

Hapiste gazeteciler var doğru. Osman Kaval 3 kez tahliye edildi. Ve her tahliyeden sonra tekrar tutuklandı. Tam bin bir gündür içeride. Beraat etmişse etmiştir. Aynı dosyadan yeni bir suç uyduruyorsanız siz intikam alıyorsunuz. Tıpkı Selahattin bey gibi. Kalemini satmayan hiçbir gazeteci zorun karşısında diz çökmez.

CHP'NİN 37. KURULTAYI

Yaptığımız öneriler toplumun yüzde 90'ı tarafından evet alacak şeyler olmalıydı. Neydi sorunlarımız, işsizlik, yoksulluk, kayırmacılık vardı. Bunları ortadan kaldırmamız gerekiyordu. Bunları kimlerle ve nasıl yapacağız. Bunları dostlarımızla yapacağız dedik. Havuz medyasına bir titreme geldi. Bizim ortaya koyduğumu 13 maddeye evet diyen herkes dostumuzdur.

Bir partinin gene başkanı hakim tayin etmez. Ayrıca TBMM'de öyle gece yarısı kanunları olmayacak.

KÜRT SORUNU MESELESİ

40 yıldır kürt sorunu tartışılıyor. Bu sorun 40 yıldır nasıl çözülmez. Bunu çözmeyen kim siyasal otorite. Şimdi batının egemen güçleri Türkiye açısından bu durumu kullanıyor. Ben buradan bu sorunu çözeceğime söz veriyorum.

KADINA ŞİDDET

Devletin politikası kadın-erkek eşitliği üzerine inşaa edilmelidir. Bir şey daha önerdik tüm terör örgütleriyle mücadele etmek bizim görevimiz olacaktır. Ancak yeraltı mafyalarını kimse dile getirmez. Bu da bizim mücadelemiz olacak.

ALİ ERBAŞ'IN ATATÜRK'E HAKARET ETTİĞİ İDDİASI

Erdem sahibi her kişi Gazi Mustafa Kemal'i bilir. İstanbul işgal edildiğinde Saray her türlü desteği veriyor. Mustafa Kemal için idam fermanı çıkartılıyor. Tarihi bilmeden belirli koltuklara oturursanız, siz erdemli liyakatli bir insan değilsiniz. Atatürk olmasaydı hiçbir camiide 5 vakit namaz kılamayacaktınız. Bir din insanına asla yakışmayacak lanet sözcüğü kullanılır mı? Bir din adamın ağzına hiç yakışmıyor. Ölenlerin ardından dua okunur dedi, okusaydın o zaman.

Milletim vekilini millet seçecek. Seçim barajını da kaldırıcağız. Bunu darbeciler getirdi. Kadınlar her seferinde siyasette yer almak istiyor. Kadınlarla ilgili bir kanun teklifi sunacağız. Ve buna hangi parti hayır derse bunu da duyuracağız. Kadınlara engel oluyorlar diye.