Karadeniz'de 30 milyar dolarlık keşif: Göktepe-3 kuyusunda 75 milyar metreküp doğalgaz bulundu

Buna göre, 49 günlük sondaj operasyonu sonucunda sahada 75 milyar metreküplük yeni doğalgaz keşfi yapıldı.

GÖKTEPE-3 KUYUSU NEREDE? Yeni doğalgaz kefşinin yapıldığı Göktepe-3 kuyusu Filyos'a 180 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Kuyu, Bulgaristan- Türkiye Münhasır Ekonomik Bölge sınırına yakın bir bölgede yer alıyor. AVRUPA'NIN EN BÜYÜK FİZİK TEDAVİ HASTANESİ AÇILDI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , konuşmasının ardından İstanbul'da bulunan ve Avrupa'nın en büyük fizik tedavi hastanesi olma özelliği taşıyan İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni açtı. Erdoğan konuşmasında, Türkiye 'nin sağlıkta küresel bir destinasyon haline geldiğini söyledi. "Dünyanın en zengin ülkelerinden milyonlarca kişi sağlık hizmeti almak için Türkiye'ye geliyor." diyen Erdoğan, "Fizik tedavi imkanlarının en üst seviyede olduğu bu merkez, inanıyorum ki dünyanın birçok ülkesinden hastaların geldiği yer olacak." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 102 bin 500 metrekare kapalı alana sahip. Hastanemizde altısı yoğun bakım olmak üzere toplam 705 yatak bulunuyor. Bu yatakların 657'si nitelikli yatak sınıfındadır. Hastanemizde 88 poliklinik odası mevcut.

Toplam 160 hekimimiz ve 324 hemşiremiz hastanemizde görev yapıyor. Üçü eğitim kliniği olmak üzere toplam 19 klinikte sağlık hizmeti sunulacak. Robotik rehabilitasyon ünitesi bulunan bu hastanemizde vatandaşlarımız özellikli sağlık hizmeti alacak.

"O GÜNLERİ TÜRKİYE'DE HEMEN HER VATANDAŞ İYİ BİLİR"

Türkiye'yi hayal dahil edilemeyecek seviyelere getirdik. Sağlık bizden önce milletimizin en fazla şikayet ettiği alanlardan biriydi. Gerek sosyal güvenlik sistemi, gerek altyapı, gerek donanım noktasında sağlık sistemimiz adeta dökülüyordu. Sağlık hizmetinin her iki tarafını da bunaltan karmaşık bir sistem vardı. Ne demek istediğimiz yaşı 35-40'ın üzerinde olan vatandaşlarım gayet iyi biliyor.

O günleri iliklerine kadar yaşamış bir kadeşinizim. Bu mağduriyeti Türkiye'de hemen her vatandaşım gayet iyi bilir. Sağlam girenin hasta çıktığı o yapıyı reforme etmek için gerçekten çok mücadele ettik. Türkiye bugün 2 milyon 840 binin üzerinde vatandaşına evde sağlık hizmeti verebilen bir ülke haline geldi.

"TÜRKİYE SAĞLIKTA KÜRESEL DESTİNASYON HALİNE GELDİ"

Dünyanın en zengin ülkelerinden milyonlarca kişi sağlık hizmeti almak için Türkiye'ye geliyor. Sağlıkta kurduğumuz sistem, dünyanın pek çok ülkesi tarafından örnek alınıyor. Özellikle belli alanlarda Türkiye, küresel bir destinasyona dönüştü. Fizik tedavi imkanlarının en üst seviyede olduğu bu merkez, inanıyorum ki dünyanın birçok ülkesinden hastaların geldiği yer olacak.

2002'de İstanbul'da 217 sağlık ocağı bulunuyordu. Buralarda yalnızca 762 hekim çalışıyordu. Bugün İstanbul genelinde bin 147 aile sağlığı merkezimiz var. Buralarda çalışan aile hekimi sayısı ise 4 bin 264'e ulaştı.

"75 MİLYAR METREKÜP DOĞALGAZ KEŞFİ YAPTIK"

Türkiye'yi başarıdan başarıya koşturduğumuz bir diğer başlık ise enerji. Her alanda ciddi yatırımlar yaptık. Bu alanda ülkemizin gerçek potansiyelini açığa çıkarmanın gayretindeyiz. Çevreci maskesi takan beşinci kol elemanlarının karşı çıkmasına rağmen Akkuyu'yu ile ülkemizi farklı bir lige taşıdık. Karadeniz ve Gabar'daki keşiflerimiz sayesinde yeni bir dönemin kapılarını açtık. 'Bulanlar ancak arayanlardır' şiarıyla çalışmalarımızı kararlılıkla devam ettirdik.

Enerjide de bağımsızlığımızı kazanmak için içeride ve dışarıda yoğun bir mücadele içinde olduk. Sismik araştırma, sondaj gemilerimiz Somali'de. Bu mücadelenin meyvelerini toplamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz.

"30 MİLYAR DOLARLIK DOĞALGAZ KEŞFİ YAPILDI"

Bugüne kadar Akdeniz'de 11, Karadeniz'de 38 sondaj yaptık. Sondaj gemimiz Abdulhamid Han ile Göktepe 3 kuyusunda 27 Mart'ta başlayan çalışmalarımız dün itibariyla tamamlandı.

49 günlük sondaj operasyonu sonucunda dün müjdeli bir haber aldık. Sahada 75 milyar metreküplük yeni doğalgaz keşfi yaptık.

Konutlarımızın ihtiyacını yaklaşık 3,5 yıl boyunca tek başına karşılayacağız. Doğalgaz keşfimizin ekonomik değeri 30 milyar dolardır.

Sahanın geliştirilmesinde Sakarya projesi için yaptığımız yatırımlarla yüzer üretim platformunu kullanacağız. Sahanın ekonomik katkısı çok daha büyük olacak.