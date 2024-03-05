Erdoğan-Abbas görüşmesi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adil bir barışa ihtiyaç var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ikili görüşmenin ardından ortak açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Türk milleti Filistin davasına her zaman destek vermiş, Filistin'in gönlümüzde müstesna yeri olmuştur. Filistin'deki son durumu etraflıca ele aldık. Filistinli kardeşlerimiz tarihlerindeki en zor dönemini yaşıyor.

İsrail'in saldırıları sonucu 32 bine yakın Filistinli hayatını kaybetti. Tam 151 gündür son asrın en büyük barbarlıklarından birine şahit oluyoruz.

Netanyahu ve cinayet ortakları her damla kanın hesabını hukuk ve maşeri vicdan önünde mutlaka verecektir. Türkiye olarak bunun için çalışmaya tüm kapıları zorlamaya devam ediyoruz, devam edeceğiz. 26 Mart'ta Adalet Divanı'nda meselenin çeşitli yönlerine ilişkin tutumumuzu beyan ettik. İsrail, Uluslararası Adalet Divanı önünde yargılanmaktadır. Alınan ihtiyati tedbir kararına rağmen İsrail yönetimi kadın çocuk demeden kardeşlerimizi öldürmeyi sürdürmektedir.

İsrail'in bu şımarıklığının ve hukuk tanımaz tavrının en büyük sebebi Batılı güçlerin holokosttaki günahlarından dolayı İsrail'e verdikleri destektir. Türkiye'nin Filistin halkına olan güçlü desteği bellidir. Yaptığımız her görüşme, her yurt dışı ziyaretimizde işgal edilmiş topraklardaki İsrail saldırıları gündemimizin ilk sırasında yer almıştır. 900'den fazla hasta ve refakatçiyi tedavi için Türkiye'ye getirdik. Gazze'de sahra hastanesi kurulması için çalışmalarımız devam ediyor.

Türkiye'nin Filistin sorunundaki duruşu ve hassasiyeti bellidir. Filistin-İsrail sorununa adil çözüm bulunmadığı sürece Ortadoğu'da kalıcı bir barışın olmayacağı iyice anlaşılmıştır.

Türkiye olarak garantörlük mekanizması çerçevesinde sorumluluk üstlenmeye hazırız. Bununla ilgili çabalarımızı artırarak sürdüreceğiz

ABBAS: FİLİSTİN'İN BM ÜYESİ OLMASI İSTEĞİMİZDİR

Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın açıklamlarından satır başları;

Filistin'in Birleşmiş Milletler üyesi olması isteğimizdir. Türkiye'nin Filistin sorunundaki rolünü önemsiyoruz.

Gazze Filistin topraklarının ayrılmaz parçasıdır.