Erdoğan, ABD temaslarının ardından yurda döndü

Erdoğan'ı taşıyan "TRK" uçağı, 07.45'te Atatürk Havalimanı'na indi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir tarafından karşılanan Erdoğan, daha sonra havalimanından ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da İstanbul'a geldi.

ERDOĞAN'IN ABD TEMASLARI

Erdoğan, geçen günlerde Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'da dünyaya seslenerek Gazze Şeridi'nde İsrail soykırımına vurgu yapıp insanlık krizini belgeleyen fotoğrafları Genel Kurul'a gösterdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Kurul kürsüsünden sadece İsrail silahlarıyla değil, açlıktan ölen sivilleri hatırlattı ve buna rağmen Gazze'deki soykırımın belgelenmesinin engellenemediğini belirtti.



Gazze'de savaş olmadığını vurgulayan Erdoğan, "İki taraftan söz edilemez." diye konuşup "Bir yanda en modern en öldürücü silahlar olan düzenli ordu. Diğer tarafta masumlar vardır. Bu terörle mücadele değildir. 7 Ekim öne sürülerek soykırımdır, tehcirdir. Bir toplu kıyım politikasıdır." dedi.



TRUMP İLE GÖRÜŞME



Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile dün bir görüşme gerçekleştirdi.



İki görüşme sonrası Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump, Cumhurbaşkanıyla iyi bir görüşme yaptıklarını vurguladı. Amerikan Başkanı, İsrail'in Batı Şeria'yı da ilhak etmesine izin vermeyeceğini belirtti.



İki taraf adına da iyi bir görüşme olduğunu ifade eden Trump, "Hem bizim hem de Türkiye'nin isteklerine dair konuştuk. Duyduğunuzda çok etkileneceksiniz." dedi.



Trump, Türkiye'nin Rusya'dan petrol alımını durdurmasını istediğini söyledi.