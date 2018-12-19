Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da istiklal şairi Ersoy'un ömrünün son günlerini geçirdiği daireyi, Mehmet Akif Ersoy Müze Evi'ne dönüştüreceklerini bildirdi.

Beştepe'de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde konuşan Erdoğan, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un mirasına sahip çıkma adına gerekli adımı attıklarını belirtti.

Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Mehmet Akif Ersoy'un Mısır'dan dönüşünde kaldığı ve son günlerini geçirdiği İstiklal Caddesi'ndeki daireyi kamulaştırdığını söyledi.

"Burayı Mehmet Akif Ersoy Müze Evi'ne dönüştürüyoruz" diyen Cumhurbaşkanı, "Bu müzeevinin gelecek kuşaklara üstadı daha iyi anlama fırsatı vereceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.



Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadan öne çıkan diğer başlıklar şöyle:



"EĞİTİM VE KÜLTÜR SANATTA İSTEDĞİMİZ MESAFEYİ ALAMADIK"

"Son 16 yılda demokrasi ve ekonomide büyük devrimlere imza atan Türkiye eğitim ve kültür sanat politikalarında arzu ettiğimiz mesafeyi kat edemedi. Bunun sadece devlet projeleri ve kamu imkanlarıyla sağlanması mümkün değildir. Kültür sanat alanında yeni ve büyük adımları hep beraber atacağız.

"GEÇMİŞTEN DERS ÇIKARMALIYIZ"

Medeniyet, esasta bir inşa faaliyetidir, temelinde ilim ve hikmet vardır. Bizim tarihimizde ilim ve sanat insanlarının müstesna bir yeri vardır. Aklımızı kullanmamız ve geçmişten ders çıkarmamız lazımdır. Biz bu alanda zenginiz. Bize düşen görev, medeniyetimizin 3 tasavvurunu; kalbiselimi, zevkiselimi, aklıselimi kendi tarihimizde, kendi geçmişimizde aramak, bulmak, yeniden yorumlamak ve geleceğe taşımaktır.

"TÜRKİYE'NİN YENİ MEHMET AKİFLERE İHTİYACI VAR"

Türkiye'nin yeni Mehmet Akifler, Ahmet Hamdi Tanpınarlar, Necip Fazıllar, Nazım Hikmetler, Arif Nihat Asyalar, Kemal Tahirler, Dede Efendiler, Itriler, Hacı Arif Beyler, Aşık Veyseller, Muzaffer Sarısözenler, Neşet Ertaşlar ve Mimar Sinanlar gibi değerlere ihtiyacı var. Mimar Sinan gibi ekoller oluşturacak mimarlar yetiştirmeliyiz. Ömrüne 800'e yakın projeyi sığdıran bir Mimar Sinan. Sıradan olay değil. Bunlar da kaçak yapı falan değil. Siyasetçiyim gecekondu ifadesini kullanmam zor ama hiç olmazsa kaçak yapı diyelim.



"TÜRK DİZİLERİ BİZİ MUTLU EDİYOR"

Kültür ve sanat tabiatı gereği sivildir, özgürdür. Vesayet kabul etmeyecek bir karakterdedir. Türkiye bir yandan geçmişteki değerlerine sahip çıkarken diğer yandan bunların izinde yeni kültür insanları yetiştirmelidir. Dünyanın neresine gidersek TV'nin düğmesine dokunduğumuzda karşımıza mutlaka ülkemizde yapılmış bir televizyon dizisi çıkıyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Aynı başarıyı diğer alanlarda da göstermememiz için bir neden göremiyorum."