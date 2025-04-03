Erdoğan, Ahmet Minguzzi'nin ailesini kabul etti

Görüşmeye Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmeye dair sosyal medyadan yaptığı açıklamada görüşmede yürütülen hukuki süreci ele aldıklarını belirterek, "Adaletin tecellisi için sürecin yakından takipçisi olmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı şu şekilde:



"Geçtiğimiz aylarda İstanbul’da hunharca katledilen evladımız Mattia Ahmet Minguzzi’nin kıymetli ailesiyle bugün bir araya geldik.



Adalet Bakanımızın da katıldığı görüşmede, Mattia Ahmet’in hayatını kaybetmesinin ardından yürütülen hukuki süreci ayrıntılı şekilde ele aldık.



Bu acının tarifi yok. Evladımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve metanet diliyorum.



Adaletin tecellisi için sürecin yakından takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bu tür elim olayların bir daha yaşanmaması için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz."