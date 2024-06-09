Erdoğan-Akşener görüşmesi gündemde | Dervişoğlu: Normal değil ama anormalliğin sebebi biz değiliz

İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu, eski Genel Başkan Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine tepki göstererek "Normal değil ama anormalliğin sebebi biz değiliz." dedi. Dervişoğlu görüşmeden sonra Akşener'e yakın bazı isimlerden yapılan açıklamaları da rahatsız edici bulduğunu söyledi.

Erdoğan-Akşener görüşmesi gündemde | Dervişoğlu: Normal değil ama anormalliğin sebebi biz değiliz
Erdoğan-Akşener görüşmesi | Meral Akşener cephesinden açıklama var: “Görev teklifi ve talep olmadı”

Erdoğan-Akşener görüşmesi | Meral Akşener cephesinden açıklama var: “Görev teklifi ve talep olmadı”

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Cumhurbaşkanı ile İYİ Parti eski Genel Başkanı 'in görüşmesi siyasetteki yerini koruyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu, Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine tepki gösterdi.

Habertürk'e konuşan Dervişoğlu, "Bir kısım yorumcu Erdoğan'ın muhatabını belirlediğini söyleyerek istiskal etmeye çalışıyor. Normal değil ama anormalliğin sebebi de biz değiliz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medyadaki tweeti ile konudan haberdar olduğundan bahseden Dervişoğlu, daha sonra Akşener'i aradığını sözlerine ekledi. İYİ Parti lideri, "Görüşmeden çıktıktan sonra beni bilgilendirdiler. Ortamda speküle edilen konuşmalar hakkında bilgim yok." ifadelerini kullandı.

"ASLA İZİN VERMEM"

"Görüşmeden sonra genel başkanın kendisine yakın olduğunu bildiğimiz kişiler tarafından bazı açıklamaar yapılmış olması ben de herkes kadar yadırgıyorum." diye konuşan Dervişoğlu, durumu rahatsız edici bulduğunu dile getirdi. "Söz söyleyemeyecek kişilerin memur tayin edilerek yapacağı açıklamalardır bunlar." değerlendirmesinde bulunan Dervişoğlu, "Ben bu partinin genel başkanıyım. Partiyi yaralayacak adımlara asla izin vermem." dedi.

Dervişoğlu, konuya ilişkin ise "Efendim 'Müsavat gitmedi de Akşener gitti' tartışması var. Benim Saray'a gitmek istediğimi kim söylüyor da rahatsız olduğum sonucu çıkıyor. Önce buna bakmak lazım." diye konuştu.

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